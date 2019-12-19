Gençler Yazarlarla Buluştu

Yozgat Şehitler Fen Lisesi ve Milli İrade İmam Hatip Lisesindeki gençler, Yazar-Genç Dergisi Editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Okur Dergisi Editörü Yusuf Temizcan ile bir araya geldi. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz’ın konuşmalarıyla başlayan programda Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Yusuf Temizcan ‘Okuyan Gençlik ve Mana Medeniyeti’ teması altında ‘Gençlik, Gençliğin Sorunları, Arayış ve Sorgulama, Okuyan ve Yazan Gençlik’ konularında söyleşide bulundu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi sonrası gençler sorularını yönelterek yazarların tecrübelerinden faydalandılar. Program sonrası Süleyman Ragıp Yazıcılar yazmış olduğu kitapları imzalayarak gençlere hediye etti.