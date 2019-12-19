Gençler yardıma hazır

Kısa adı AFAD olan Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iki gün süreli eğitim çalışmasında katılımcılara ‘AFAD gönüllülüğü, afet bilinci, deprem ve bina hasarları, kesintisiz güvenli haberleşme, doğada arama kurtarma, düğümler, sedye bağlama’ gibi konularda eğitimler verildi. Endüstri Mühendisi Dursun Yılmaz, İnşaat Mühendisi Hakan Tan, Arama ve Kurtarma Teknisyeni Celalettin Yaşa ve Abdülkadir Kırdı, ‘AFAD ve Gönüllülük, Afet bilinci ve eğitimi, Yangın bilinci, Kesintisiz güvenilir haberleşme, Bina hasarları, Arama kurtarma faaliyetleri, düğümler, sedye bağlama’ konularında katılımcıları bilgilendirdi. ‘Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehlike, KBRN cihazları ve elbiseler, Arama ve Kurtarma malzemeleri’ konularında ise Arama Kurtarma Teknisyeni Deniz Ertek ve Arif Kıral tarafından eğitimler verildi.