Gençler, yardım için yola çıktı

Ramazan sevincinin yüreklere dokunduğu rahmet ayında, attlan her adımda, çalınan her kapıda yüreklere ayrı bir iz bırakan tebessümlerle karşılaşan genç gönüllüler, özverili çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan Ramazan paketleri gönüllü gençler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İçerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu poşetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bu yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıtımına başlandığını belirten yetkililer, Ramazan poşetlerinin yerlerine ulaştırılmasına özen gösterildiği kaydedildi. Yetkililer, ''Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun her zamankinden fazla hissedildiği bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürebileceğimiz için mutluyuz. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında bizlere desteğini esirgemeyen gönüllülerimize teşekkür ediyorum" diye konuştular.