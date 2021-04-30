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Gençler, yardım için yola çıktı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çekerek Gençlik Merkezi geçleri, Ramazan yardımları için kapı kapı dolaşıyor.

30 Nisan 2021 Cuma 00:09
Gençler, yardım için yola çıktı

 Ramazan sevincinin yüreklere dokunduğu rahmet ayında, attlan her adımda, çalınan her kapıda yüreklere ayrı bir iz bırakan tebessümlerle karşılaşan genç gönüllüler, özverili çalışmalarıyla dikkat çekiyor.  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan Ramazan paketleri gönüllü gençler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İçerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu poşetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bu yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıtımına başlandığını belirten yetkililer, Ramazan poşetlerinin yerlerine ulaştırılmasına özen gösterildiği kaydedildi. Yetkililer, ''Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun her zamankinden fazla hissedildiği bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürebileceğimiz için mutluyuz. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında bizlere desteğini esirgemeyen gönüllülerimize teşekkür ediyorum" diye konuştular. 

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