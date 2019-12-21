Gençler ve Kadınlar Meslek Ediniyorlar

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan tüm kursların en az bir kez izleme, değerlendirme yapılarak görevli Ücretli Usta Öğretici hakkında rapor düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda yapılan, izleme ve değerlendirme sonucunda, yetersiz not alanlar bir yıl boyunca görev verilmeyeceği kaydedildi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Canan Daşdelen, Ahmet Karakaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş, Müdür Yardımcısı Fatih Çağıl ile birlikte denetlemede bulundu. ‘Geleneksel El Nakışları, Düz Dikiş Makineci, Sürü Yönetimi Elemanı, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri, Zekâ Oyunları, Aşçı Çırağı’ kursları denetlendi. Çayıralan İlçe Milli Eğitimi Müdürü Bozdağ, kursiyer ve Usta öğreticilere yönelik, bu kursların öneminden, mahiyetinden bahsetti, kursiyerlerin istekleri konusunda bilgi aldı. Çayıralan Şehit Ali Mehmet Vurel İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda kalan kız öğrencilere yönelik olarak açılan Zeka Oyunları kursu da denetlendi. Akıl Oyunları sınıfında açılan Zeka Oyunları kursunda renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçe Milli Eğitimi Müdürü Bozdağ, kursa katılan öğrencilerle çeşitli zeka oyunlarını beraber oynadı, özellikle Mangalla Oyununun çok farklı bir oyun olduğu gözlendi.