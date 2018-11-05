Gençler uyarıldı

Recep Temel, ‘’Gençler, bilhassa milli ve manevi değerlerin insan ve millet hayatındaki önemini bilen Alperen gençler, bu oyunun farkında olmalı, kendi hayatlarında bu tuzaklara düşmediği gibi çevresindeki kardeşlerini ve arkadaşlarını da bu konularda bilinçlendirmelidir. Ülkesini daha ilerilere taşımak isteyen gençlerin hem karakter hem de mesleki olarak dünyadaki emsallerinden daha iyi olmak zorunlulukları vardır. Bu da bilgiyle, okullarındaki başarılarıyla ve sosyal hayattaki duyarlılıklarıyla gelişebilir” dedi.