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Gençler uyarıldı

ALPEREN Ocakları Yozgat İl Başkanlığı’nın Orta Öğretim öğrencilerine yönelik düzenlendiği seminerde, Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Recep Temel, ‘Türkiye’de Gençler Üzerinde Oynanan Oyunlar’ başlıklı sohbetine katılan gençlere, çeşitli uyarılarda, tavsiyelerde bulundu.

Gençler uyarıldı

ALPEREN Ocakları Yozgat İl Başkanlığı’nın Orta Öğretim öğrencilerine yönelik düzenlendiği seminerde, Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Recep Temel, ‘Türkiye’de Gençler Üzerinde Oynanan Oyunlar’ başlıklı sohbetine katılan gençlere, çeşitli uyarılarda, tavsiyelerde bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:01
8 Okunma
Gençler uyarıldı

Recep Temel, ‘’Gençler, bilhassa milli ve manevi değerlerin insan ve millet hayatındaki önemini bilen Alperen gençler, bu oyunun farkında olmalı, kendi hayatlarında bu tuzaklara düşmediği gibi çevresindeki kardeşlerini ve arkadaşlarını da bu konularda bilinçlendirmelidir. Ülkesini daha ilerilere taşımak isteyen gençlerin hem karakter hem de mesleki olarak dünyadaki emsallerinden daha iyi olmak zorunlulukları vardır. Bu da bilgiyle, okullarındaki başarılarıyla ve sosyal hayattaki duyarlılıklarıyla gelişebilir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gençler Uyarıldı
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