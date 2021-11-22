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GENÇLER, ÜRETiMi iZLEDi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen program kapsamında Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeleri gezen gençler, yapılan üretimler karşısında hayretlerini gizleyemedi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:08
GENÇLER, ÜRETiMi iZLEDi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yozgat Gençlik Merkezi, KOBİ Haftası nedeniyle gençlere yönelik etkinlik düzenledi. Yozgat Gençlik Merkezi, KOBİ Haftası dolayısıyla ‘Dene Yap Teknoloji Atölyesi’ kapsamında eğitim alan gençleri Organize Sanayi Bölgesi’ne götürdü. Bu kapsamda gençler, tıbbi cihaz, elektro medikal, elektromekanik alanında faaliyet gösteren Northtech firmasını ve dış giyim, balistik koruyucu vücut, araç zırhı alanında üretim yapan Garanti Giyim firmasını ziyaret edip, yapılan çalışmaları yerinde gördü. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, KOBİ Haftası dolayısıyla KOSGEB Müdürü ve gönüllü gençlerle birlikte Türkiye ve dünyaya zırhlı duş giyim, Balistik koruyucu alanında üretim yapan aynı zamanda askeriyeye konserve yemek üreten Garanti Giyim fabrikasını ziyaret ettiklerini bildirdi. Sapmaz, ‘’Üretim aşamalarını gördük. Araştırma Geliştirme, Uluslararası test ortamlarını gördük. Belki birçok alanda ilk ve dünya İle rekabet edebilir sanayimizin olması bizlere umut ve gurur verdi. İmkanlarımızı ve üretimlerimizi gördük. Gençlerin bu imkanları yerinde görmesi bizi ve gençleri cesaretlendirdi. Ayrıca stratejik savunma sanayine Yozgat’taki bir fabrikadan katkı sağlanması ayrıca bir onur. Yine DENEYAP atölyesi öğrencilerimizle Hızlı Tren ve demiryollarına Sinyalizasyon sistemleri yazılım ve üretim fabrikasını ziyaret ederek yerinde öğrenim ve tecrübe paylaşımları yaptık. Sanayi ziyaretlerinin önemli olduğu çok aşikar. Bizleri ağırlayan yöneticileri Garanti Giyim fabrika müdürü Hüseyin beye ev sahipliğinden paylaşımlarından, alçak gönüllülükten ve gençlere yansıttığı enerjisinden dolayı teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

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