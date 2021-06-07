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Gençler temizlik yaptı

Yozgat il genelinde gençlik kuruluşları da çevre günü etkinlikleri kapsamında sahaya indi, temizlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:34
Gençler temizlik yaptı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi yönetici ve gönüllüleri, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Katı Atık Ayrıştırma ve Enerji Üretim Tesisini ziyaret etti. Çevre Mühendisleri eşliğinde tesisi gezen gençler, tesisin çalışma süreci hakkında bilgi aldı.  Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ile Sorgun'da Gençlik Merkezi gönüllüleriyle birlikte çevre temizliği yaptı. ‘Doğanın yeşilliği, Gökyüzünün mavisi, Havanın temizliği, Dünyanın güzelliği bize emanet!’ diyen gençler, Gençlik Merkezi bahçesinde ile Sorgun Dutluk Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Dünya Çevre Gününü gönüllülerinin çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlandığını hatırlattı. Uğuz, Dünya Çevre Gününün Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımı ile düzenlenen zirvede, 5 Haziran tarihinin ‘Dünya Çevre Günü’ olmasını oy birliği ile kabul ettiğini kaydetti. ‘’O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor’’ diyen Uğuz, ‘’Çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Çevre hakkı en temel insan haklarından biridir. Bu nedenle çevrenin korunmasına yönelik yapılacak her faaliyet, atılacak her adım insanlık için yapılmış olacaktır. Bizler de çevre dostu olarak çevrenin korunması için birçok proje, eğitim ve etkinlikler düzlemekteyiz. 5 Haziran çevre gününde çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gönüllülerimizle birlikte çeşitli etkinlikler düzenledik’’ ifadelerini kullandı. Çekerek, Boğazlıyan ve Akdağmadeni ilçelerinde de çevre günü kapsamında Gençlik Merkezi Gönüllüleri tarafından çeşitli farkındalık çalışması yapıldı. 

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Gençler Temizlik Yaptı
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