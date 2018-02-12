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Gençler tartıştı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, PRODES Programı tarafından finanse edilen ‘Kariyere ilk adım’ isimli proje kapsamında düzenlenen etkinlikte istihdam politikaları ele alındı.

Gençler tartıştı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, PRODES Programı tarafından finanse edilen ‘Kariyere ilk adım’ isimli proje kapsamında düzenlenen etkinlikte istihdam politikaları ele alındı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Gençler tartıştı

100 gencin katılımıyla gerçekleştirilen İstihdam Politikaları Çalıştay'ında Yozgat'ın en büyük sorunları arasında yer alan göç ve istihdam politikaları da konuşuldu.
Sorgun Safa Termal Otelde yapılan etkinlikte, işsizlik sorunun nedenleri ortaya konulup, soruna yönelik uygulanan politikalar tartışıldı, işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağı yönünde fikirler beyan edildi.
Gençlerin iş ararken karşılaştıkları sorunlar, detaylı ele alındı.
Somut olarak, işverenlerin gençlerden beklentileri, buna karşılık gençlerin ne tür beceri ve özellikler sunabildikleri incelendi.
Yozgat’ta gençlere sunulan iş imkanları, istihdam politikaları ele alınarak, girişimcilikle ilgili fırsat ve kısıtlamalara da bakıldı, genç girişimciliğinin gençlik istihdam edilebilirliğe etkisi sorgulandı.

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