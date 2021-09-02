Gençler tarihi alanları gezdi

Aydıncık Belediyesi ve Kaymakamlığında ortağı bulunduğu gezi projesi kapsamında 27 genç, Alaca Höyük, Hattuşaş, Yozgat Çamlık, Yozgat Gençlik Merkezi ve Aydıncık Millet bahçesi gezisinde bir araya geldi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak da geziye katılan gençlere eşlik etti. Aydıncık ilçesinden gelen gençler Yozgat’ta Gençlik Merkezimizi ziyaret etti. Gençlik Merkezi’nde yapılan faaliyet ve projeler hakkında bilgi alıp, çok amaçlı spor salonumuzda vakit geçirdi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçe gençliğinin ufkunu açıp, yaşadıkları bölgeyi daha iyi tanımaları amacıyla planladıkları gezinin verimli geçtiğini söyledi. Koçak, ‘’Gençlerimiz ilimiz Yozgat’ı görme tanıma imkanı buldu. Bununla birlikte komşumuz Çorum’un il sınırları içerisinde yer alan turistik Hattuşaş bölgesini de gezerek, bilgi edindiler. Gençlerimize eşlik edip, onların heyecanlarına ortak olduk’’ diye konuştu.