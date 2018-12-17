Gençler, sorunlarını anlattı

KADEM Yozgat İl Temsilcisi Fadime Solmaz, yürütme kurulu üyeleriyle, uzmanlık alanları olan konularda söyleşi yapmak üzere gençlerle buluştuklarını söyledi. Yürütme kurulu üyesi Uzman Psikolog Gurbet Bozkurt, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu. Gençlere yol gösterici olmak, hayata bakış açılarına olumlu katkılar sağlamak, hedef koymalarına yardımcı olmak amacı ile düzenlenen etkinlikte, Bozkurt, öğrencilerin sorularını yanıtladı.