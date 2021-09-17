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GENÇLER, SORGED iLE MUTLU

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gençlere yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenleyerek dikkatleri üzerinde toplayan Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) gençlerin, sosyal, kültürel yönden gelişmelerini sağlayıp, Avrupa ülkelerinde de eğitimler almalarının önünü açıyor.

17 Eylül 2021 Cuma 00:05
GENÇLER, SORGED iLE MUTLU

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 2014 yılında kurulan Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), gerek yurtiçi ve gerekse uluslararası konularla ilgili hazırladığı projeleri hayata geçirerek, gençlerin geleceklerine yönelik hayallerinin gerçeğe dönüşmesine katkı vermeye devam ediyor. Etkinlikleri ile Türkiye ve Avrupa’da tanınan bir Sivil Toplum Kuruluşu haline gelen SORGED, kuruluşundan itibaren gençlere yönelik sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, çevre ve spor alanlarında çalışmalar yürütüyor. SORGED Başkanı Halil Uğuz, 22 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar 108 çevrimiçi etkinlik düzenleyerek, 26 bin 568 katılımcıya ulaştıklarını söyledi. Uğuz, ‘’Türkiye’de Mart 2020 tarihinden itibaren içerisinde bulunduğumuz Pandemi salgını hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Bu salgın sürecinde Sorgun Gençlik Derneği olarak gençlerimiz için elimizi taşın altına koymaya gayret ettik. Eve kapandığımız günlerde gençlerimiz için çeşitli eğitim, seminer, etkinlik ve kurslar düzenledik’’ dedi. Özellikle gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunduklarının altını çizen Uğuz, gençler arasında gönüllülüğü, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamaya yönelik etkinliklerin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. Uğuz, ‘’Dijital çağda gençlerin iş sahibi olabilmeleri için 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmaya, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, iletişim kurabilme, motivasyon, dil becerileri, girişimcilik gibi birçok alanda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla da çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

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