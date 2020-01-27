GENÇLER SINIRLARI AŞTI

Dünyanın pek çok ülkesine Yozgatlı gençleri çok sayıda aktiviteye dahil eden dernek, aynı şekilde farklı ülkelerden çok sayıda gencin Yozgat’a gelmelerine imkan sağlıyor. Sorgun Gençlik Derneği’nin ortaklığında, Almanya Aubiko e.V. kurumu koordinatörlüğünde “Ne istediğine inan! Mülteci durumu bağlamında Almanya ve Türkiye'deki Dini Azınlıklar’ başlıklı projenin ilk faaliyeti Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleştirildi. Dün tamamlanan etkinliğe, Sorgun ilçesinde öğrenim gören 20 lise öğrencisi, 3 öğretmen ile birlikte katıldı. Katılımcıların seyahat, konaklama, yemek ve diğer tüm masrafları Almanya Ulusal Ajansı tarafından karşılandı. Proje kapsamında, Türk ve Alman kültürlerinin tanınması, islamofobi, dini azınlıklar, ırkçılık, ön yargı ve ayrımcılığı önlenmek, iki ülkede yaşayan mültecilerin sorunları gibi konular ele alındı. Konu ile ilgili çalışma ziyaretleri, atölye çalışmaları, simülasyonlar ve kültürel geziler düzenlendi. Gençler projenin son günü Youthpass Sertifikası aldı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil uğuz, Youthpass, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki yaygın eğitimin tanınması ve belgelendirilmesini sağlamak amacıyla geliştirildiğini söyledi. Uğuz, ‘’Bu sertifika gençler için önemli bir sertifikadır. Youthpass sertifikası gençlerin katıldıkları projede elde ettikleri beceri ve yeterlikleri tanımlayarak gelecek kariyerleri açısından önemli bir belge niteliği taşımaktadır. Artık iş insanları işe alacakları gençlerin youthpass sertifikasına sahip olup olmadığına bakıyor’’ dedi. Uğuz, projenin ikinci faaliyetinin ise 19-25 Nisan 2020 tarihleri arasında 20 Alman lise öğrencinin katılımıyla Sorgun ilçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Uğuz, ‘’Daha çok gencin yurt dışına gitmesine, sınırları aşmasına, yeni ufuklar, yeni bilgiler, ilim, irfan sahibi olmaları için çalışmalara devam edeceğiz. Projenin hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen Yozgat İl Milli Eğitimi Müdürümüz Yusuf Yazıcı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ diye konuştu.