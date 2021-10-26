Gençler Samsun'u gezdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğünün organizesiyle, en son Yozgat'tan gelen 40 genç ile 5 öğretmenden oluşan kafileyi koordinatörler ve gençlik liderleri karşıladı. Atakum Cemal Safi Yurdu'nda konaklayan öğrenciler, ilk gün tanışma toplantısının ardından 21-24 Ekim tarihlerinde Bandırma Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Gazi Müzesi, Kent Müzesi, Onur Anıtı, 15 Temmuz Müzesi, Kurtuluş Yolu, 1919 Panaroma Dijital Gösterim Merkezi, Oyuncak Müzesi ve Amazon Köyü'nü gezdiler ve şehitlik ziyareti yaptılar. Dört gün süren gezi ve etkinlik programında gençler, Yabancılar Çarşısı gezisi, Samsun 1 Gemisi ile sahil turu, Vezirköprü Şahinkaya Kanyon turu, Çakırlar Korusu'nda sportif faaliyetler, yarışmalar ve piknik, yaparak gönüllerince eğlendiler. Gençler ayrıca İlkadım Gençlik Merkezi'nde bağımlılık ve doğal afetlerle mücadele eğitimine katıldılar. Tarihi, kültürü, doğası ve lezzetleri ile Samsun'a hayran kaldıklarını belirten gençler kentten ayrıldı. (aa)