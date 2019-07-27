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Gençler, rektörü ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma, Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ‘Damla’ projesi kapsamında Yozgat’ta bulunan proje ekibi öğrencileri, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ı ziyaret etti.

Gençler, rektörü ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma, Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ‘Damla’ projesi kapsamında Yozgat’ta bulunan proje ekibi öğrencileri, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ı ziyaret etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Gençler, rektörü ziyaret etti

Yozgat Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yurt İdare ve İşletme Şube Müdürü Hasan Ayan, proje koordinatörleri, yarın akşama kadar Yozgat’ta ziyaretlerini sürdürecek olan 45 kişiden oluşan ‘Damla Projesi’ ekibini Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ makamında kabul etti. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin akademik ve idari yapısı, teknik altyapısı, fiziki durumu, sosyal imkanları, bölümleri, barınma durumu hakkında, öğrencileri aydınlattı. Karadağ, farklı şehirler ve üniversitelerden gelen öğrencileri Yozgat’ta ve Bozok Üniversitesi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Karadağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi ile öğrencilerin farklı kültür gelenek ve göreneklerin yanı sıra illerine tarihi ve doğal güzelliklerini de tanıma fırsatı bulduğunu anlattı. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat tarihi ve kültürel zenginliği olan bir yer. Damla Projesi kapsamında sizleri Yozgat’ta görmekten mutluyuz. Her biriniz farklı şehir ve üniversitelerden geldiniz ve burada farklı bir kültür ve coğrafyayı tanımanız birlik ve beraberlik ruhunun daha da perçinlenmesine bir birimize olan sevgi ve saygımızı muhabbetimizi artmasına vesile olacak'' diye konuştu. 

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