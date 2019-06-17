GENÇLER MALATYA’DA

Yozgat Gençlik Merkezi önünden uğurlanan 40 öğrenci, Malatya’da Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti. Vali Baruş, öğrencilere kentin tarihi, ekonomisi ve kültürel yapısını anlattı. Öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Baruş, "Siz değerli gençler, ülkemizin geleceğisiniz. Projenin amacı, farklı illerde bulunan gençlerin arasındaki muhabbet, dostluk, kardeşlik bağını tesis etmek, güçlendirmek ve gençlerimizin ülkemizin her tarafını tanımasını sağlamaktır. Bu sayede gençlerin ülkesine, milletine ve vatanına karşı olan hislerini, duygularını güçlendirmek amaçlanıyor" dedi. Başarılı ve eğitimli gençlerin yetişmesini önemsediklerini anlatan Baruş, gençlerin başarılara imza atmasını istediklerini kaydetti. Baruş, ‘’Gençlerin ülkesine karşı aşkla, çalışma şevki ile dolu yetişmesi temel amacımız. Bu anlamda sizlerin milletimizin sahip olduğu değerlerle donatılması, bu değerleri yüreğinde hissederek, hayallerini buna göre oluşturması hepimizin arzuladığı bir olaydır" diye konuştu, daha sonra da öğrencilere hediyeler verdi.