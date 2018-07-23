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Gençler, kültürümüzü tanıttı

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren Gençlik Derneği, hazırladığı projelerle gençlerin Avrupa ülkelerine giderek, bilgilerini, becerilerini geliştirmenin yanında, farklı kültürler hakkında bilgi edinip, Türk kültürü ve geleneği hakkında diğer ülkeleri bilgilendirme çalışmalarında yer almalarını sağlamaya devam ediyor.

Gençler, kültürümüzü tanıttı

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren Gençlik Derneği, hazırladığı projelerle gençlerin Avrupa ülkelerine giderek, bilgilerini, becerilerini geliştirmenin yanında, farklı kültürler hakkında bilgi edinip, Türk kültürü ve geleneği hakkında diğer ülkeleri bilgilendirme çalışmalarında yer almalarını sağlamaya devam ediyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Gençler, kültürümüzü tanıttı

Sorgun Gençlik Derneği’nin ortağı bulunduğu, New Opportunities Association kurumu tarafından Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği programı kapsamında hazırlanıp, Bulgaristan Ulusal Ajansınca finanse edilen 
‘Kapsayıcı bir toplumun şekillendirilmesi için gençlik çalışması’ adlı Eğitim Kursu tamamlandı. Bulgaristan'da gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’den SORGED`i temsilen Hasan Bilir, Büşranur Altunok ve Samet Şenyüz katıldı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Avrupa ülkeleriyle ortaklaşa hazırlanan bu tip etkinliklerin gençlerin ufkunu açmakla sınırlı kalmadığını söyledi Uğuz, ‘’Gençlerimiz gittikleri ülkelerin sosyal ve kültürel yapısı hakkında da bilgi ediniyor, uygulamalı çalışmalara katılıyor. Bununla birlikte Türk kültürünü, sanatını, geleneklerini de anlatma, tanıtma imkanı buluyorlar. Projeler sadece eğitimle sınırlı bir durum değil. Bir anlamda kültürlerin birbirlerini tanımaları, sahiplenmelerine de katkıda bulunuyor’’ dedi.
 

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