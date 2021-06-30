Gençler Konya’ya uğurlandı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediye olarak, Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla protokol imzaladıklarını hatırlattı. Coşar, protokol çerçevesinde 1-20 Temmuz tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek işbaşı eğitimi programına katılmak üzere 24 teknik lise öğrencisi ile 3 sorumlu öğretmen ve idarecilerimizi yolcu ettiklerini bildirdi. Coşar, ‘’Gençlerimize kendilerini geliştirebilmeleri için bilgisayarlı kaynak teknolojileri, CNC makina kullanımı gibi birçok eğitim verilecektir. Bu sayede gençlerimiz eğitim sonunda sertifika alacaklardır. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız bu tür çalışmalarımız ile her biri alanında donanımlı gençler yetiştirerek, ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemiz de istihdam sağlama potansiyeli olacak firmalarda çalışma imkanı sunmayı hedefliyoruz’’ dedi. Coşar, program nedeniyle belediyeyi ziyaret gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve beraberindeki öğretmenlere de teşekkür etti, ‘’Gençlerimizin daha iyi eğitim almaları ve hayallerine emin adımlarla yürümeleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.