GENÇLER KEŞFEDECEK

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, Türkiye Ulusal Ajansına Avrupa Dayanışma Programı kapsamında sunulan ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kabul edildi. Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, projenin gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, gönüllü faaliyetler içerisinde bulunmaları için fırsatlar yaratmaya yönelik olduğunu söyledi. Uğuz, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı, eğitim, iş piyasasında bütün genç insanlar için daha fazla fırsat, eşit fırsatlar yaratmak, tüm gençler arasında aktif vatandaşlık, sosyal içerme, dayanışmayı teşvik etmeyi hedefleyen projenin ayrıntılarını da değerlendirdi. Uğuz, ‘’İklimi, doğası, kültürel ve tarihi zenginlikleri, kırsal miras ve değerler ile ilimizin kırsal turizm potansiyeli bulunmaktadır. Yozgat ilimiz uygun iklim koşulları, doğal güzellikleri, tarım ürünleri çeşitliliği, geleneksel el sanatları, folklor, yemek kültürü, dağları, ormanları, konakları, arkeolojik alanları ve diğer kırsal alanları ile birlikte uygun yatırım yapıldığı takdirde turizm sektöründe diğer illerle rekabet edecek düzeyde bir potansiyele sahiptir. İlimiz kırsal alanlarında yapılacak tarım, turizm, kültürel miraslar ve üretim kaynaklı gelirler Yozgat'ın kalkınması bakımından oldukça önemlidir’’ dedi. Dernek Başkanı Uğuz, Yozgat'ın potansiyel kırsal turizm çeşitlerinin, ‘termal sağlık turizmi, kültür turizmi, kongre turizmi, av turizmi, doğa ve spor turizmi, çiftlik turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, tarım turizmi, kırsal su etkinlikleri turizmi, inanç turizmi şeklinde’ sıralanabileceğini anlattı. Uğuz, ‘’Projemiz kapsamında yapılacak çalışmalarla yerel halka tanıtımlar yapılarak, Yozgat'ın kalkınması, göçün önlenmesi ve işsizliğin önlenmesine katkı sunacağına inanmaktayız’’ diye konuştu.

KIRSAL TURİZM

SORGED Başkanı Uğuz, proje kapsamında Yozgat’ın kırsal turizm ve kültürel mirasının tüm yönleri ile ele alınacağını, unutulmaya yüz tutmuş kültürel ögelerin canlandırılarak, evrensel değerlere sahip kültürel mirasların gençler tarafından hem tanınacağını hem de tanıtılacağının altını çizdi. Uğuz, ‘’Kültürel mirasın korunması, muhafazası konusunda bilgi verilerek, katılımcıların kültürel değerlere, faaliyetlere olan ilgisi artırılacaktır. Katılımcıların kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalıkları artacak, kültürel mirasın korunması konusunda yapılan hatalar fark edilecektir. Yozgat bölgesinden geçmişten günümüze kalan birçok soyut ve somut kültürel mirası, Yozgat'ın doğal güzellikleri, tarım ürünleri çeşitliliği, geleneksel el sanatları, folklor, yemek kültürü, dağları, ormanları, konakları, arkeolojik alanları ve diğer kırsal alanları tanıtılacaktır’’ şeklinde konuştu. Uğuz, proje kapsamında Yozgat’ın bir tanıtım filmi çekileceğinin de altını çizdi. Uğuz, ‘’İlimiz kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediği görülmektedir. Bu projemiz kapsamında Yozgat’ın mevcut kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalıştaylar, ziyaretler, tanıtımlar gibi faaliyetler yapılacaktır. Yozgat’ın tanıtımı konusunda broşür ve kitapçık ve Yozgat’a ait bir harita hazırlanacaktır. Projenin sonunda projemizdeki tüm gençlere Avrupa Dayanışma Programı tarafından desteklenen her projenin temel bir parçası olan Youthpass Sertifikası verilecektir’’ bilgilerini aktardı.