Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461
ALTIN
506.359
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8454
EURO
10.1213

GENÇLER KEŞFEDECEK

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yürütülen proje kapsamında gençler Yozgat’ın Çekerek ilçesinde keşiflerde bulunacak.

12 Haziran 2021 Cumartesi 00:52
GENÇLER KEŞFEDECEK

SORGED tarafından hazırlanan, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında Çekerek ilçesine gidecek olan gençler, ilçenin farklı bölgelerini gezip, yeni mekanları keşfedip, ortaya çıkartmaya çalışacak. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Yozgat’ta mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya aday olduğunu belirterek, ‘’Ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalı olan Yozgat’ın turizm sektöründe de gelişmesi kırsal kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir’’ dedi.  Uğuz, Yozgat’ta kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediğinin görüldüğü anlattı. Uğuz, ‘’Projemiz kapsamında Yozgat’ın mevcut kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için anket, çalıştaylar, ziyaretler, çeşitli etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Bu kapsamda şirin ilçelerimizden Çekerek ilçesini gençlerle birlikte keşfedeceğiz’’ diye konuştu. Çekerek ilçesine yapılacak gezi 19 Haziran Cumartesi günü Saat 10:00'da başlayıp, 17:00'da sona erecek. Programa 18-30 yaş arası gençler katılım sağlayacak. Kontenjan 30 katılımcı ile sınırlı olduğu bildirildi. Geziye katılmak isteyenlerin 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Saat: 23.59’a kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı. 

Anahtar Kelimeler:
GENÇLER KEŞFEDECEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay taziyede bulundu
Oktay taziyede bulundu
Kitap çalışmasına destek
Kitap çalışmasına destek
Kur’an kurslarında dini eğitim
Kur’an kurslarında dini eğitim
Çadırda AFET eğitimi
Çadırda AFET eğitimi
Uluslararası öğrenci alımı
Uluslararası öğrenci alımı
Kilitli parke çalışması
Kilitli parke çalışması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim