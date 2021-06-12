GENÇLER KEŞFEDECEK

SORGED tarafından hazırlanan, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında Çekerek ilçesine gidecek olan gençler, ilçenin farklı bölgelerini gezip, yeni mekanları keşfedip, ortaya çıkartmaya çalışacak. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Yozgat’ta mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya aday olduğunu belirterek, ‘’Ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalı olan Yozgat’ın turizm sektöründe de gelişmesi kırsal kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir’’ dedi. Uğuz, Yozgat’ta kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediğinin görüldüğü anlattı. Uğuz, ‘’Projemiz kapsamında Yozgat’ın mevcut kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için anket, çalıştaylar, ziyaretler, çeşitli etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Bu kapsamda şirin ilçelerimizden Çekerek ilçesini gençlerle birlikte keşfedeceğiz’’ diye konuştu. Çekerek ilçesine yapılacak gezi 19 Haziran Cumartesi günü Saat 10:00'da başlayıp, 17:00'da sona erecek. Programa 18-30 yaş arası gençler katılım sağlayacak. Kontenjan 30 katılımcı ile sınırlı olduğu bildirildi. Geziye katılmak isteyenlerin 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Saat: 23.59’a kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı.