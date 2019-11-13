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Gençler Kayseri’yi gezdi

ÇANDIR İlçesinden bir grup genç Kayseri’nin tarihi, turistik bölgeleriyle birlikte eğitim kurumlarını da gezerek, bilgi edindi.

Gençler Kayseri’yi gezdi

ÇANDIR İlçesinden bir grup genç Kayseri’nin tarihi, turistik bölgeleriyle birlikte eğitim kurumlarını da gezerek, bilgi edindi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Gençler Kayseri’yi gezdi

Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri, Erciyes Üniversitesine düzenlenen geziye katıldı. Öğrenciler üniversite görüp, tanıma imkanı buldu. Gezi kapsamında üniversitenin birçok fakültesi gezildi, öğrenciler merak ettikleri, ilgilendikleri konularda ilgili kişilerden bilgi aldı. Üniversite gezisinin ardından hayvanat bahçesi ve bilim fuarı gezildi. Çandır ilçesindeki okullarda eğitim gören 8. sınıflara yönelik Kayseri Fen Lisesi ziyareti yapıldı. Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İHO´nda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine yaklaşan LGS sınavları öncesinde motivasyon kazandırmak amacıyla günübirlik gezi düzenlendi. Öğrenciler, Osman Ulubaş Fen Lisesinde eğitim gören 12. sınıf öğrenciler eşliğinde okul tanıtımına katılarak, okulun eğitim sistemi ve ders çalışma yöntemleri hakkında tavsiyeler aldı. Fen Lisesi tanıtımından sonra Kayseri Bilim Merkezi  ve hayvanat bahçesi gezildi. Kayseri Bilim Merkezi´nde çeşitli bilimsel aletler incelendi. Gökkubbe Sinema Salonunda 3 boyutlu kısa film izletildi. Öğrenciler açısından yararlı görülen bu tür gezilerin tekrarlanması konusunda hemfikir oluştu. 
 

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Gençler Kayseri’yi Gezdi
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