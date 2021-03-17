Gençler, İtalya’dan gelen gençlerle buluştu

Proje sonrasında açıklama yapan Dernek Başkanı Ahmet Katıksız, ‘’Dünya insanları olarak çok zor bir yılı geride bıraktık. Bilimin ışığında covid19’a yönelik tedavi ve aşılamalar devam ederken çocukların ve gençlerin eğitimden uzak kalmamasına yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biliyoruz ki bizler bugünün çocukları ve gençlerini eğer yetiştiremezsek bugün olmasa da bundan 20 sonrasında dönüp baktığımızda asıl covid19’un oluşturduğu tahribatı göreceğiz. Maalesef neredeyse 1 yıldır çocuklarımız ve gençlerimizden uzaktalar, kademeli olarak okullar açılmaya başlamış olsa da özellikle gençliğin kişisel gelişimine yönelik yaklaşımların güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor’’ dedi. Katıksız, Covid19 süreci ile birlikte gıda tedarik zincirini güçlü bir şekilde sağlamak, ürettiği ürünlerle kendi kendine yeten bir coğrafya olabilmenin önemli olduğunu bildirdi. Katıksız, ‘’Bizim en önemli gücümüz gençliğimiz ve gençliğin kırsaldaki üretimin bir parçası olmasına yönelik politika geliştirenlerin kararlarına etki etmek adına uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Haydi gençler kırsala dediğimizde maalesef kimse kırsala gitmiyor. Bizim gençliğin kırsalda yaşayabileceği bir yaşam alanı ve modeller üretmemiz gerekiyor. Eğer rol model gençlerin yetişmesini sağlayabilir ve bu gençlerin üretimin dinamik bir unsuru olmasını sağlayabilirsek o vakit başarılı oluruz’’ diye konuştu.