Gençler işsizliği tartıştı

31 gençin katıldığı çalıştayda, işsizlik konusu ele alınıp, tartışıldı, çözüm önerileri değerlendirildi. Çalıştayda Yozgat'ın en önemli sorunları arasında yer alan genç işsizliğini masaya yatıran gençler, ‘gençlik çalışmaları, genç işsizliği, Yozgat’ta işsizlik sorunu, Yozgat’ta işsizlik sorununa çözüm sağlayacak aktörler, istihdam Girişimciliği, İş Kulübü, Europass CV, Youthpass’ konularını ele aldı. Çalıştayın ikinci gününde Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları Alim Sarıaslan ve Eren Bolat, Erasmus+ gençlik fırsatları hakkında bilgilendirme yaptı. Üçüncü gün, Colay grubu kurucusu Mehmet Çağatay, Ateş Girişimcilik fırsatları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kapanış gününde ise, İŞKUR İl Müdürlüğü, İş ve Meslek Danışmanları tarafından İş Kulübü hakkında bilgiler aktardı. Yozgat özelinde istihdam öneri belgesi hazırlanarak çalıştay tamamladı. Proje kapsamında üç çalıştay daha yapılacağı, çalışmaların tamamlanmasından sonra gençlerin ve politika yapıcıların katılımıyla bir zirve etkinliği düzenleneceği bildirildi. Çalıtyat etkinliğine, Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları Alim Sarıaslan ve Eren Bolat, İş-Kur İl Müdürü Taner Yıldız, Eğitmen Onur Çiftçi, İş-Kur İş ve Meslek Danışmanları, Colay grubu kurucusu Mehmet Çağatay Ateş de destek verdi.