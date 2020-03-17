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Gençler işsizliği tartıştı

SORGUN Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün ortaklığında yürütülen ‘İş'te Genç İş'te Yozgat’ başlıklı proje kapsamında üç gün süren 4’üncü Çalıştay etkinliği de tamamlandı.

17 Mart 2020 Salı 03:34
Gençler işsizliği tartıştı

Yozgat’ın genç işsizliği sorununu irdelemeye yönelik proje ile katılımcılar, Yozgat için büyük bir sorun haline gelen genç işsizliği konusunda bilgi sahibi olmaları, sorunlara çözüm üreterek, giderek artan genç işsizlik sorununu mercek altına alıp, gençlerin işsizlik sorunu içerisinde kaybolmalarına izin vermemek adına çözümler arandığı kaydedildi. Çalıştay sürecinin tamamlanmasının ardından politika metin hazırlanacağı bildirildi. Çalıştayda işgücü, istihdam, işsizlik ve genç işsizlik kavramları, genç işsizliği, sürdürülebilir istihdam, Yozgat’ta öne çıkan sektörler, Yozgat'ın da istihdam alanları, endüstri 4.0'ın ‘istihdam’ boyutu, girişimcilik, sosyal girişimcilik, iş kulübü, erasmus+ gençlik programı, europass cv, youthpass konularında çalışmalar yapıldı. Çalıştaya katılan 120 gencin tamamı karar alma süreçlerine dahil olmak istediklerini belirtti. Gençler toplumsal sorunların çözüm sürecinde aktif olmak istediklerine vurgu yaparak, karar vericilerin karar alma sürecinde gençlerin katılımlarını yeterince önemsemediklerini dile getirdiler. Kaliteli eğitim ve iş imkanlarına erişmeyi, yaşadıkları şehirlerin genç dostu olmasını talep etti. Yaşanılan şehrin genç dostu olup olmadığı, gençlere çeşitli sosyalleşebilecek imkanlar sunup sunmaması da genç olma halini oldukça etkilediğinin altı çizildi. ‘Gençler, bir şehirde gençlerin ne kadar çok vakit geçirebileceği kamusal mekanlar varsa, o kadar rahat etmektedirler. Gençler, genç dostu şehir deyince, sosyal aktivitelerin var olduğu, rahatça dışarı çıkabildikleri, kütüphane, kafe, gençlik merkezi gibi vakit geçirebilecekleri mekanları olan bir şehir hayal etmekteler. Bu anlamda büyük şehirlerde öğrencilik yapan gençlerin, küçük şehirlerdekilere göre daha memnun oldukları ortaya çıkmaktadır’ denildi. SORGED tarafından planlanan tüm eğitim, etkinlik, yurt içi ve yurt dışı projelerimizi Korona virüsü nedeniyle tedbir amaçlı 15 Nisan 2020 tarihine karar ertelendiği açıklandı.  

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Gençler Işsizliği Tartıştı
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