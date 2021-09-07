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Gençler iş hayatına hazırlanıyor

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen etkili CV yazma ve yazışma teknikleri eğitim programına katılan gençler, iş hayatında karşılaşacakları bürokrasi ve yapmaları gerekenler konusunda da bilgi edindi.

07 Eylül 2021 Salı 00:03
Gençler iş hayatına hazırlanıyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen eğitim programı ile gençler iş hayatına yönelik bilgiler edindi.
Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen ve iki gün devam eden ‘Etkili CV Yazma ve Yazışma Teknikleri Eğitimi’ ilgi gördü. Gençlerin mesleki, kişisel bilgi ve becerilerini artırarak, iş hayatına hazırlanmalarına yönelik eğitim çalışmalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceği kaydedildi. SORGED Başkanı Halil Uğuz, eğitimlerin, gençlerin ufuklarını açarak, iş yaşamında ve geleceğin dünyasında kendilerinden neler beklendiğini görmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini aktardı. Uğuz, ‘’Özgeçmiş gençlerin sahip olduğu beceriler ile başvurduğu pozisyonun gerektirdiği nitelikler arasında bağlantı kurmaları için bir en önemli fırsatlardan biridir. Özgeçmişin önemi, işe alım sürecinde ortaya çıkmaktadır. Profesyonelleşen ve küreselleşen dünyamızda gençlerin bilgilerini, yeteneklerini pazarladığı belge ‘CV’dir. Bu nedenle de profesyonel anlamda gençlerin kendilerini işe kabul ettirebilmesi için mutlaka profesyonel CV hazırlamaya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, gençlere etkili CV hazırlama ve yazışma teknikleri konusunda eğitim düzenledik’’ dedi. Dernek Başkanı Uğuz, eğitimler sayesinde gençlerin her şeyden önce potansiyellerinin farkına vardıklarını, imkân tanındığında, onlar için bu tür eğitimler düzenlendiğinde, sahip oldukları yetkinliklerini, enerjiyi hem kendileri hem de toplum faydasına etkili bir biçimde kullanabildiklerinin görebildiğini bildirdi. Uğuz, ‘’Bu eğitimleri tamamlayan gençler; kolay istihdam edilebilen, yetkinliklerinin farkında olan, daha çok empati kuran, çevresine karşı daha duyarlı, emek veren, gelişime odaklanan, dünyayı ve teknolojiyi takip eden, çok yönlü bakabilen ve yenilikçi fikirler üreterek harekete geçen bireyler oluyorlar. Gençleri başarıya götürecek unsurların hayal, motivasyon, sabır, yüksek bilgi, beceri ve tutkuyla çok çalışmak olduğuna inanıyor bu motivasyonla ve heyecanla gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu. 

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Gençler Iş Hayatına Hazırlanıyor
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