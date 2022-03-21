Gençler için bilgi yarışması

Gençler Arası Bilgi Yarışması lise ve üniversite kategorisinde gerçekleştirildi. Yozgat Gençlik Merkezi salonunda yapılan bilgi yarışmasına il genelinden Yozgat’a gelen gençler yoğun ilgi gösterdi. Yozgat merkez ve İlçelerden Lise ve Üniversitesi seviyesinde 58 gurubun katıldığı Bilgi Yarışmasında gençlere spordan sanata, genel kültürden, tarih, coğrafya ve aktüele kadar birçok alanda sorular soruldu. Tatlı bir rekabetin olduğu yarışmada kazanan gençler oldu. Birinci olan ekipler bölgede Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandılar.