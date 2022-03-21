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Gençler için bilgi yarışması

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından bilgi yarışması düzenlendi.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:09
Gençler için bilgi yarışması

Gençler Arası Bilgi Yarışması lise ve üniversite kategorisinde gerçekleştirildi. Yozgat Gençlik Merkezi salonunda yapılan bilgi yarışmasına il genelinden Yozgat’a gelen gençler yoğun ilgi gösterdi. Yozgat merkez ve İlçelerden Lise ve Üniversitesi seviyesinde 58 gurubun katıldığı Bilgi Yarışmasında gençlere spordan sanata, genel kültürden, tarih, coğrafya ve aktüele kadar birçok alanda sorular soruldu. Tatlı bir rekabetin olduğu yarışmada kazanan gençler oldu. Birinci olan ekipler bölgede Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandılar.

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