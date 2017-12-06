-Gençler Huzurevi’nde

Ziyaret sırasında yaşlılarla sohbet eden gençler, yaşlılara müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşattı.

Genç gönüllüler, huzurevi ziyaretinden sonra, vatan toprağının her zerresinde emeği olan şehitlerin kabirlerini Yozgat Şehitliği’ne giderek, ziyarette bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerimize dualar edildi. Şehitlikte çevre temizliği yapıldı.