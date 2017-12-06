Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106260
ALTIN
156.619
DOLAR
3.8418
STERLİN
5.1686
EURO
4.5413

-Gençler Huzurevi’nde

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

-Gençler Huzurevi’nde

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
1 Okunma
-Gençler Huzurevi’nde

Ziyaret sırasında yaşlılarla sohbet eden gençler, yaşlılara müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşattı.
Genç gönüllüler, huzurevi ziyaretinden sonra, vatan toprağının her zerresinde emeği olan şehitlerin kabirlerini Yozgat Şehitliği’ne giderek, ziyarette bulundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerimize dualar edildi. Şehitlikte çevre temizliği yapıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Fidan diktiler
Fidan diktiler
Engelliyi anlamak
Engelliyi anlamak
Yurtnaç ziyaret etti
Yurtnaç ziyaret etti
-Sohbetler devam ediyor
-Sohbetler devam ediyor
-BOZOKSPOR’DA YÜZLER GÜLÜYOR
-BOZOKSPOR’DA YÜZLER GÜLÜYOR
-Kazanmak zorundayız
-Kazanmak zorundayız

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim