Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenen ‘Yerel Gençleşiyor Gençler Güçleniyor’ başlıklı çalışma kapsamında istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya, Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz ile birlikte Ankara, Adıyaman, Alanya, Denizli, Elazığ, Balıkesir/Karesi ve Malatya Gençlik Meclisi Başkanları katıldı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ‘’Keyifli ve verimli bir toplantı oldu. Katılım sağlayan bütün başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.