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Gençler görerek öğreniyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen, 40 üniversite ve liseli gencin katıldığı İstanbul gezisi verimli geçti.

Gençler görerek öğreniyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen, 40 üniversite ve liseli gencin katıldığı İstanbul gezisi verimli geçti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Gençler görerek öğreniyor

İstanbul’da yeni Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul' etkinliğine katılan gençler, gelişen teknoloji hakkında görsel olarak da bilgi sahibi oldu. Fuar etkinliğine katılan gençler, Eyüp Sultan Cami başta olmak üzere farklı tarihi ve turistik mekanları gezme imkanı buldu. Gençler, tarihçi Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile buluşup, sohbet etti. 

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