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Gençler gönüllü

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ projesi kapsamında ‘Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi’ düzenlendi.

31 Mayıs 2022 Salı 00:26
Gençler gönüllü

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında SORGED tarafından yürütülen, ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında "Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi" 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Gönüllüğün toplumsal faydalarını ve istihdama katkısının konuşulduğu eğitimde gençler, sivil toplum ve gönüllülük bilinci, konularında farkındalık kazandı. Gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılması için gençler tarafından 4 adet gönüllülük faaliyet planı hazırlanan eğitimle ilgili açıklamada bulunan Halil Uğuz, “Gönüllülük, ‘bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki kişilerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere destek olması’ şeklinde tanımlanır. 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gençlerle, gönüllüğün toplumsal faydalarını ve istihdama katkısını, sivil toplum ve gönüllülük bilinci konularında konuştuk. Sivil toplum ve gönüllülük bilinci konularında farkındalık kazanan gençler, iki günlük eğitim sonunda gençlerin gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılması için 4 adet gönüllülük faaliyet planı hazırladı. Bu gönüllülük faaliyet planlarının 15 gün içerisinden gençler tarafından hayata geçirilmesi kararlaştırıldı” dedi. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gençler Gönüllü
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