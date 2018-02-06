Gençler göçü konuşacak

Sorgun ilçesinde gerçekleştirilecek çalıştayın amacının işsizlik sorunun nedenlerini ortaya koymak olduğunu belirten Dernek Başkanı Halil Uğuz, soruna yönelik uygulanan politikaları tartışıp, işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağı yönünde görüşlerin ele alınacağını söyledi. Uğuz, ‘Bu amaçla, gençlerin iş ararken karşılaştıkları sorunlar detaylı ele alınarak, daha somut olarak, işverenlerin gençlerden beklentileri, buna karşılık gençlerin ne tür beceri ve özellikler sunabildikleri incelenecek. Bölgemizde gençlere sunulan iş imkanları ve istihdam politikaları ele alınarak, girişimcilikle ilgili fırsat ve kısıtlamalara da bakıp genç girişimciliğinin gençlik istihdam edilebilirliğe etkisi sorgulanacaktır’ dedi.