Gençler, gençlik ateşini yaktı

CHP Çayıralan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere, CHP Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk ve Kadın Kolları Başkanı Sibel Çelikbaş da katıldı. Etkinliklere Çayıralan ve Uzunlu belediyeleri de destek verdi. Resmi kutlamaların ardından gençler ilçede toplanıp, önce gençlik ateşi yaktı, Türk Bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşımızı söyledi. Daha sonra ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçen gençler, İlçe merkezinde Çayıralan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs 100’üncü Yıl Gençlik Şöleni etkinliğine katıldı. Fener Alayı eşliğinde havai fişek gösterisi yapıldı, müzik, eğlence programı ile kutlamalar sahura vaktine kadar devam etti.