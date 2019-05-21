Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86771
ALTIN
247.455
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6769
EURO
6.7137

Gençler, gençlik ateşini yaktı

ÇAYIRALAN ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ü Anma etkinlikleri gece geç saatlere kadar devam eden şenliklerle devam etti.

Gençler, gençlik ateşini yaktı

ÇAYIRALAN ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ü Anma etkinlikleri gece geç saatlere kadar devam eden şenliklerle devam etti.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
40 Okunma
Gençler, gençlik ateşini yaktı

CHP Çayıralan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere, CHP Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk ve Kadın Kolları Başkanı Sibel Çelikbaş da katıldı. Etkinliklere Çayıralan ve Uzunlu belediyeleri de destek verdi. Resmi kutlamaların ardından gençler ilçede toplanıp, önce gençlik ateşi yaktı, Türk Bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşımızı söyledi. Daha sonra ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçen gençler, İlçe merkezinde Çayıralan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs 100’üncü Yıl Gençlik Şöleni etkinliğine katıldı. Fener Alayı eşliğinde havai fişek gösterisi yapıldı, müzik, eğlence programı ile kutlamalar sahura vaktine kadar devam etti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İşten çıkartılmaya tepki
İşten çıkartılmaya tepki
Gölet çalışmalarına devam
Gölet çalışmalarına devam
GENÇLER, ATABARI iLE COŞTU
GENÇLER, ATABARI iLE COŞTU
Polis adayları renklendirdi
Polis adayları renklendirdi
Türküler gençler için söylendi
Türküler gençler için söylendi
GENÇLERE iTiKAF DAVETi
GENÇLERE iTiKAF DAVETi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim