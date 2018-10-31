Gençler, genç kalanlarla buluştu

Okulun, ‘Yaşam Boyu Spor Dersi Etkinliği’ çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Alpaslan Türkeş Huzurevi’nin genç kalabilen sakinlerini ziyaret eden öğrenciler, sohbet edip, büyüklerinin tecrübelerini, anılarını dinlediler. Öğrenciler huzurevi sakinleriyle bocce de oynayarak, hoş vakit geçirmelerine katkı sağlarken, kendileri de huzurevinden tecrübelerden çıkarttıkları derslerle ayrıldılar.
31 Ekim 2018 Çarşamba 06:18
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