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Gençler, genç kalanlarla buluştu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Alpaslan Türkeş Huzurevi sakinleriyle buluştu.

Gençler, genç kalanlarla buluştu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Alpaslan Türkeş Huzurevi sakinleriyle buluştu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:18
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Gençler, genç kalanlarla buluştu

Okulun, ‘Yaşam Boyu Spor Dersi Etkinliği’ çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Alpaslan Türkeş Huzurevi’nin genç kalabilen sakinlerini ziyaret eden öğrenciler, sohbet edip, büyüklerinin tecrübelerini, anılarını dinlediler. Öğrenciler huzurevi sakinleriyle bocce de oynayarak, hoş vakit geçirmelerine katkı sağlarken, kendileri de huzurevinden tecrübelerden çıkarttıkları derslerle ayrıldılar. 

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