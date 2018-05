Gençler, geleceğe hazırlanıyor

Dernek Başkanı Halil Uğuz, gençlere yönelik ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, ‘’Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başıdır. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur’’ dedi.

Başkan Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği'nin de ortak olduğu Boodaville Living Permaculture kurumu tarafından hazırlanan, İspanya Ulusal Ajansınca finanse edilen ‘Design your Life’ isimli proje ile ilgili etkinliklerin İspanya'da yapıldığını kaydetti. Uğuz, ‘’İspanya, Türkiye, Slovenya, Fransa, Çekya, Litvanya, Ukrayna, Macaristan, Slovakya, Bulgaristan, Yunanistan, Estonya, Makedonya, Romanya ve İtalya ülkelerinden toplamda 16 katılımcının yer aldığı Eğitim Kursunda katılımcılar, Perma kültür ve entegre tasarımın temelleri üzerine atölye çalışmaları yaptı. Perma kültürünü kendi yaşamlarımıza ve toplum projelerine uygulayabilme konusunda bilgi, beceri ve tecrübe kazandılar. Ayrıca her akşam her ülke kültür gecesi düzenleyerek yöresel yiyecek, içecek, kıyafet, müzik aletlerini tanıttılar’’ diye konuştu.