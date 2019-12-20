Gençler Fuarda stant açtı

Türkiye Ulusal Ajansınca yürütülen Eurodesk Türkiye Temas Noktaları tarafından düzenlenen, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençlik bilgilendirmesi yapan temas noktalarının bir araya geldiği Eurodesk Fuarına, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da katıldı. ODTÜ'deki 260 temsilcinin bulunduğu fuarda, gençler Avrupa fırsatları hakkında bilgilendirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, fuarda stantları ziyaret ederek, gençler ve gençlik çalışanlarıyla sohbet etti. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Eurodesk Türkiye Koordinatörü Meltem Valandova başta olmak üzere, gönüllülere, temas noktalarına, emeği geçen herkese teşekkür etti.