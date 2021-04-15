Gençler eğlenirken öğreniyor

Kursiyerler hem eğleniyor hem de İngilizce öğreniyor. Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Portekiz'den Sorguna gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak üzere gelen Ana Rita Marques ve Francisca Vieira Pinto tarafından verilen İngilizce konuşma kulübü kurs programı devam ediyor. Değişimin hızlı bir biçimde yaşandığı, bütün dünya toplumlarını etkilediği içinde yaşadığımız uzay çağında gençlerin dil öğreniminin önemli olduğu belirtildi. Konuşma Kulübü’nde alışılmış klasik eğitim yöntemlerinin dışında yaygın eğitim yöntemleri kullanılarak gençler İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Konuşma kulübünde klasik eğitim yöntemlerinin dışına çıkılıyor, gençler öğrenme süreçlerine dâhil edilerek, yaygın eğitim metotları ile hem eğlenmeleri hem de kalıcı olarak pratik İngilizce konuşabilmeleri sağlanıyor. Konuşma kulübü ile klasik dil öğretiminin dışına çıkarak gençlerin yaşayarak, yaparak ve bizzat dahil oldukları ortamlar ve programlar hazırlayarak dil öğrenmelerine katkı veriliyor. •Seyfettin Sağlam•