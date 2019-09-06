Gençler eğitim aldı

Kısa adı ÜYODER olan derneğin 25 ilde faaliyet gösterip, üniversiteli Yozgatlıları bir çatı altında topladığı hatırlatarak, son olarak gerçekleştirilen ‘Gençlerimiz için tek hedefimiz eğitim’ başlıklı proje ile gençlerin eğitimine ışık tutulmaya çalışıldı. ÜYODER Yozgat İl Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Belkıs Gözüyaşlı, ‘’Projemiz PRODES proje kapsamında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen bir projedir. Yapmış olduğumuz projede toplamda 200 öğrencimizin eğitimlerini tamamlayarak katılım belgeleri verildi. Toplamda 132 saat süren projede, Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili, Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, Madde Bağımlılığı ve Farkındalığı, Takım Çalışması ve Takım Ruhu eğitimleri verildi” dedi.

Gözüyaşlı, ideali ve hayali olanların üreteceği çözümler için çok projenin bulunduğuna vurgu yaparak, gençlerin yarınlarımız olduğunu, gençlerin bulunduğu STK'ların ise en etkin STK'lar olduğunun altını çizdi. Gözüyaşlı, ‘’Bu nedenle ÜYODER’de Yozgat için geleceğin fotoğrafıdır. Son olarak bu projede emeği geçen Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, yapmış olduğumuz eğitimlere katkı sunan PRONAR Akademi, Yazılım, Eğitim, Danışmalık Şirketine ve emeği geçen proje ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje hedeflerinin bilinçli gençler yetiştirmek olduğuna değinen ÜYODER Başkanı Ömer Faruk Korkut da, en güzel hizmetin insana hizmet etmek olduğuna vurguladı. Korkut, ‘’Bizler ibadetlerin en hayırlısı olan insanlığa hizmeti temel düstur edinmiş ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in İlim Çin’de dahi olsa onu arayınız çünkü; ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır hadisinin bir gereği olarak ilim yolculuğuna çıkmış kardeşlerimizin yanında olmayı bir Müslümanlık vazifesi addetmiş bulunmaktayız. Gücümüz ve ömrümüz yettiğince bu vazifeyi layıkıyla tamamlamaya talibiz. Bir bütün halinde el ele önce Yozgat’ımızı kalkındırırsak vatanımıza hizmet etme yolunda büyük adımlar atmış olacağız. Bu da memleketine gönül veren, Yozgatlı olmakla gurur duyan siz genç kardeşlerimizin çabalarıyla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.