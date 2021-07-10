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Gençler, Ebru kursuna ilgi gösteriyor

Yozgat il genelinde Halk Eğitim ve Gençlik Merkezlerinde bünyesinde açılan Ebru kurslarına gençler büyük ilgi gösteriyor.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:17
Gençler, Ebru kursuna ilgi gösteriyor

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Gençlik Merkezinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ebru kursunu ziyaret etti. Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Yazarlı’nın eğitim verdiği kursa çok sayıda öğrenci tarafından yoğun ilgi gösterildiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, öğrencilerin sanat alanında kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini bildirdi. Akkan, ‘’Gençlerimizi sanata ve spora yönlendirici mekanları artırma gayreti içerisindeyiz. Okullarımızda her türlü etkinlik yapılabilecek mekanlar mevcut. Gençlerimizin zamanını etkili kullanılmasında güzel sanatlara da yer ayırma ve kişisel yetenekleri ön plana çıkarma çalışmaları öğrencilerimiz açısından son derece önemlidir. Her anlamda yetişmiş insan yetiştirmek temel amacımızdır’’ dedi. 

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