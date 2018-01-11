Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113589
ALTIN
160.963
DOLAR
3.8050
STERLİN
5.1350
EURO
4.5496

Gençler durmuyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, yaptığı etkinlikler, sosyal projelerle dikkat çekiyor.

Gençler durmuyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, yaptığı etkinlikler, sosyal projelerle dikkat çekiyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
5 Okunma
Gençler durmuyor

Gençlik Merkezi Liderleri, gazetemizi ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan gençlik liderleri, gençlerin boş zamanlarını daha verimli kullanılmasına yönelik çeşitli programlar, etkinlikler oluşturduklarını, yapılan etkinliklerle farkındalık da yaratmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şampiyonluk istiyor
Şampiyonluk istiyor
Kariyer günleri
Kariyer günleri
Çalışanlar bilgilendiriliyor
Çalışanlar bilgilendiriliyor
Demirel, bina sahiplerini uyardı
Demirel, bina sahiplerini uyardı
Taşeron işçiler bilgilendirildi
Taşeron işçiler bilgilendirildi
İçme değişim istiyor
İçme değişim istiyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim