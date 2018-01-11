Gençler durmuyor

Gençlik Merkezi Liderleri, gazetemizi ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan gençlik liderleri, gençlerin boş zamanlarını daha verimli kullanılmasına yönelik çeşitli programlar, etkinlikler oluşturduklarını, yapılan etkinliklerle farkındalık da yaratmaya çalıştıklarını ifade ettiler.