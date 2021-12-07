GENÇLER DURMUYOR

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Gençlik ve Gönüllülük’ Çalıştayı'na Yozgat Valisi Ziya Polat da katıldı. Çalıştayda genç istihdamı için gönüllülüğün istihdama katkısı, istihdam piyasasında aranılan niteliklerin kazanılmasında ve iş bulmada gönüllülüğün rolü gençler tarafından ele alındı. Gönüllülüğün profesyonel ve kişisel gelişimi desteklemek, sosyal ve profesyonel çevreyi geliştirmek, nitelikli bir özgeçmiş oluşturmaya yardımcı olmak gibi somut faydalarının da bulunduğuna dikkat çekildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, gönüllü çalışmalar sayesinde iş tecrübesi kazanan gönüllülerin kariyer beklentilerini yükselterek, daha yüksek maaşlı ve nitelikli işlerde istihdam edilebileceklerine vurgu yaptı. Uğuz, ‘’Gönüllü olarak yapılan etkinlikler, sonunda bir kazanç beklentisi güdülmese de, bireylere çeşitli nitelikler kazandırabilir. Özellikle, henüz öğrencilik aşamasında olan, meslek yaşamına atılmamış ya da profesyonel yaşamdan uzak, toplumsal işbirliği deneyimi olmayan vb. bireyler için, bir STK bünyesinde diğer gönüllü ve profesyonel ekiple birlikte çalışmak, bireyin başka toplumsal projelerde kendine güveninin artmasını sağlayacaktır’’ dedi. Uğuz, benzer biçimde, ekip çalışması deneyimi olmayan gönüllülerin, belli bir hedef doğrultusunda uyum, işbölümü, işbirliği gerektiren bir disiplinle çalışmayı öğrenerek kendilerini geliştirebileceklerini, yeni beceriler edinebileceklerini aktardı. Uğuz, ‘’Ekip içinde daha geniş sorumluluklar üstlenen ve ekibin eşgüdümünü yürüten bireyler ise, bu süreçte takımla birlikte çalışma ve liderlik niteliklerini geliştirebilir. Gönüllünün dahil olduğu etkinlik, daha önce hiç tanımadığı bir sahaya adım atmasını sağlayabilir, hatta yaşamında yeni ufuklar açabilir’’ diye konuştu. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın çalıştaya katılarak, gençlerin sorunlarını dinleyerek, taleplerini aldığını aktaran Uğuz, ‘’Programa katılarak bizleri onurlandıran, her daim gençlerimizin yanında olan, gençlerimize verdiği desteklerden dolayı Valimiz Sayın Ziya Polat’a ve Sorgun Kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Kazar’a teşekkür ederiz. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürümüz Ali Sapmaz’a, Sorgun Gençlik Merkezi Müdürümüz Halil Ünlü’ye, Eğitmenimiz Selahattin Ciritciye ve katılım sağlayan gençlerimize katkılarından çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.