Gençler dualarla uğurlandı

Aydıncık Hükümet Konağı ile Merkez Cami önünde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlarda ilgi gösterdi.

Ellerine kına yakılan gençler, kendilerini uğurlamaya gelen yakınları ile birlikte vatandaşlarla da helalleşti.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’ın da katıldığı uğurlama töreninde duygusal anlar da yaşandı.

Asker aileleri, "Vatan borcu namus borcu, her Türk gencinin bu görevi yerine getirmesi gerekir. Allah, devletimizi, milletimizi her türlü kötülüklerden korusun. Şuan yavrularımızı vatan için askere uğurladık. İnşallah sağ salim vazifelerini tamamlayarak bizlerin yanına dönerler’’ diye konuştular.