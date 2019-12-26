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GENÇLER DENEY YAPACAK!

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu 12 ilde hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyesi, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 18 ilde daha kurulacak.

GENÇLER DENEY YAPACAK!

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu 12 ilde hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyesi, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 18 ilde daha kurulacak.

26 Aralık 2019 Perşembe 04:04
GENÇLER DENEY YAPACAK!

Yeni açılacak atölyeler için öğrenci seçme sınavı başvurularının başladığı bildirildi. Deneyap Teknoloji Atölyelerine belirlenen Yozgat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat illerinden oluşan 18 ilde öğrenim gören 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilecek. 6 Ocak 2020’de sona erecek başvuruların ardından öğrenciler 9 Şubat 2020’de yazılı sınava tabi tutulacak. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde gençler, 3 yıl boyunca ücretsiz robotik kodlama, elektronik programlama, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji gibi alanlarda eğitim alacak. Ayrıca öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı ve eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenen program hakkında detaylı bilgiye www.deneyapturkiye.org adresi üzerinden ulaşabilecek. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri tarafından, tüm okullar ziyaret edilerek, video eşliğinde tanıtım çalışması gerçekleştirip, afişler astı. Kayıtların online sistem üzerinden yapıldığı, Gençlik Merkezi’nde gidilmesi halinde de kayıt için yardımcı olunduğu bildirildi. Sınavların ÖSYM tarafından Yozgat’ta belirlenecek bir okulda yine ÖSYM tarafından yapılacağı, eğitimlerin ücretsiz olduğu bildirildi. Müracaatta ise sınav ücreti olarak 10 lira Halk Bankasına yatırıldığının altı çizildi. Eğitimlerin, Yozgat Gençlik Merkezi’nde oluşturulacak Atölyelerde yapılacağı açıklandı. 

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GENÇLER DENEY YAPACAK!
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