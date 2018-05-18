Gençler Çanakkale’yi gezdi

‘Emniyetle Gülümseyen Yüzler’ projesi kapsamında, Ülkemizde yaşayan tüm çocukların görmesi bilmesi gereken değerlerimizin öğrencilere gösterilmesi, yerinde anlatılması, milli bilinç düzeyini artırılması, birlik beraberlik, kardeşlik duygularını güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen geziye 40 öğrenci katıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet personeli eşliğinde gerçekleştirilen gezi programı kapsamında, Çanakkale’de Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Nusret Mayın Gemisi, Anzak Koyu, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Medicideye Tabyası, Mehmetçiğe Saygı, Kırmızı Sırt, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı gezildi. İleri simülasyon teknikleri ile 11 ayrı canlandırma odası bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde Çanakkale savaşlarının önemli kesitleri öğrencilere izlettirildi.
18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
11 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol