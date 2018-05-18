Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102734
ALTIN
184.449
DOLAR
4.4453
STERLİN
6.0072
EURO
5.2533

Gençler Çanakkale’yi gezdi

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Şehit ve Gazi çocukları ile yakınlarına yönelik Çanakkale Gezisi düzenledi.

Gençler Çanakkale’yi gezdi

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Şehit ve Gazi çocukları ile yakınlarına yönelik Çanakkale Gezisi düzenledi.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
11 Okunma
Gençler Çanakkale’yi gezdi

‘Emniyetle Gülümseyen Yüzler’ projesi kapsamında, Ülkemizde yaşayan tüm çocukların görmesi bilmesi gereken değerlerimizin öğrencilere gösterilmesi, yerinde anlatılması, milli bilinç düzeyini artırılması, birlik beraberlik, kardeşlik duygularını güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen geziye 40 öğrenci katıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet personeli eşliğinde gerçekleştirilen gezi programı kapsamında, Çanakkale’de Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Nusret Mayın Gemisi, Anzak Koyu, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Medicideye Tabyası, Mehmetçiğe Saygı, Kırmızı Sırt, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı gezildi. İleri simülasyon teknikleri ile 11 ayrı canlandırma odası bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde Çanakkale savaşlarının önemli kesitleri öğrencilere izlettirildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozok yolunda çalışma
Bozok yolunda çalışma
OTOPARKA DEVAM
OTOPARKA DEVAM
İlaç kullanımına dikkat
İlaç kullanımına dikkat
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Sertifika aldılar
Sertifika aldılar
Umre yolculuğu kazandılar
Umre yolculuğu kazandılar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim