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GENÇLER ÇAMLIK HAVASI ALDI

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde Kitap Okuma Halkaları projesine katılan gençler, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Türkiye’nin ilk Milli parkı Yozgat çamlığında aldı.

GENÇLER ÇAMLIK HAVASI ALDI

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde Kitap Okuma Halkaları projesine katılan gençler, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Türkiye’nin ilk Milli parkı Yozgat çamlığında aldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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GENÇLER ÇAMLIK HAVASI ALDI

Çamlık eteklerindeki Cevdet Dündar Göleti kenarında toplanan gençler, okudukları kitaplarda dikkatlerini çeken konular üzerinde birbirleriyle tartıştı.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte Turizm Haftası kapsamında düzenlenen Çamlık Parkındaki yürüyüş esnasında karşılaştığı gençlerle bir araya geldi.
Vali Yurtnaç ile bir süre sohbet eden gençler daha sonra yürüyüşe katıldı. Gençler, Vali Yurtnaç ve il yöneticileriyle birlikte çamlık içerisinde yürüyüş yaptı. 

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