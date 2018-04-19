GENÇLER ÇAMLIK HAVASI ALDI

Çamlık eteklerindeki Cevdet Dündar Göleti kenarında toplanan gençler, okudukları kitaplarda dikkatlerini çeken konular üzerinde birbirleriyle tartıştı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte Turizm Haftası kapsamında düzenlenen Çamlık Parkındaki yürüyüş esnasında karşılaştığı gençlerle bir araya geldi.

Vali Yurtnaç ile bir süre sohbet eden gençler daha sonra yürüyüşe katıldı. Gençler, Vali Yurtnaç ve il yöneticileriyle birlikte çamlık içerisinde yürüyüş yaptı.