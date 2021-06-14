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GENÇLER ÇALIŞTAYDA BULUŞTU

Boğazlıyan Belediyesi’nin Gönül Elçileri Derneği ortaklığında hazırladığı ‘Erken Okul terkinin önlenmesi gençlik stratejisi’ başlıklı proje kapsamında Yozgat’ta da çalıştay düzenlendi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:29
GENÇLER ÇALIŞTAYDA BULUŞTU

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde belediye tarafından Gönül Elçileri Derneği ortaklığında hazırlanan ‘Erken Okul Terkinin Önlenmesi Gençlik Stratejisi’ projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projesinin 3.Çalıştayı Yozgat’ta 10-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yozgat Milli Parkı Çamlıkta bulunan oteldeki çalıştay ilgi gördü. 18-30 arası gençlerin katıldığı çalıştayda, takım çalışması yapıldı, konu hakkında çözüm üretmeye yönelik fikirler üzerinde duruldu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da etkinliğe katılarak, ‘’Erken okul terkinin önlenmesi, gençlik stratejisi projemizin ulusal zirve çalıştayını geleceğimizin mimarı olan gençlerimiz ile birlikte Yozgat’ta gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin fikirlerini alarak yapacağımız her çalışmanın bizleri bir adım öteye taşıyacağına inanıyoruz’’ dedi. Başkan Coşar, gençlerin ulusal ve uluslararası projelerde bulunmalarını destekleyecek çalışmalarda her zaman yer alacaklarının da altını çizdi. Coşar, ‘’Bu sayede gençlerimizin kişisel, sosyal, kültürel gelişimine ve uluslararası farkındalık kazanmasına da katkı sağlayacağız. Çalıştayımıza destek veren ve katılım sağlayan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yazıcı’ya teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi eğitim en önemli önceliğimiz, ülkemizin gelişmesi ve büyümesine katkı sunacak gençlerimizin de her alanda destekçisi olacağız’’ diye konuştu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, ‘’Boğazlıyan Belediyemiz tarafından hazırlanan ‘Erken Okul Terki’ konulu Erasmus Projesi kapsamında düzenlenen söyleşiye misafir olarak katıldık. Bu anlamlı ve güzel proje için Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Coşar'a, projeye katılan göz aydınlığımız gençlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. •Yasin Nazım Kayhan• 

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GENÇLER ÇALIŞTAYDA BULUŞTU
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