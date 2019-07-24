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Gençler çalışmalarını anlattı

YOZGAT’ta uygulamaya konulan, Damla Projesi’nde görev alan gönüllü gençler, şehirde bazı ziyaretlerde bulunup, çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gençler çalışmalarını anlattı

YOZGAT’ta uygulamaya konulan, Damla Projesi’nde görev alan gönüllü gençler, şehirde bazı ziyaretlerde bulunup, çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Gençler çalışmalarını anlattı

Projede görev alan gençlerin, herhangi bir maddi karşılık beklemeden, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu değerlendirilen sosyal faaliyetlerde bulundukları kaydedildi. Projede yer alan gönüllü gençler, Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır’ı makamında ziyaret etti. Proje kapsamında Yozgat’a gelen 45 genci makamda ağırlayan Vali Vekili Çakır, gençlerden bilgi aldı. Damla Gönüllülük Hareketinde yer alan gönüllü gençlerin, Lise Ziyaretleri, Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sevgi Evi, Çocuk Evleri ziyaretlerinde bulundukları belirtildi. Gençler köylerde, köy halkı ile bir araya gelip, kimsesiz ya da yalnız yaşayan yaşlıların ev ve bahçe temizliklerini yaparak, Kur’an kurslarında çocuklarla çeşitli aktivitelerde de bulundukları kaydedildi. Kuşlar için yem kapları hazırlayıp, doğaya bırakan gönüllü gençlerin, mezarlık, şehitlik ziyareti, çevre temizliği, köy okulu duvarlarına resim çizme, dezavantajlı aileleri ziyaret, kurum ziyaretleri gibi gönüllülük faaliyetlerinde de bulundukları bildirildi. Damla Gönüllülük Hareketi ile katılımcı gençlerin kişisel gelişimlerine, merhamet duygularının gelişimine katkı sağlamanın yanında, farklı kültürlerin kaynaşması, gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı artırarak, son dönemlerde unutulmaya yüz tutan bazı insanî, manevî değerleri tekrardan su yüzüne çıkarmayı amaçladığının da altı çizildi. 

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