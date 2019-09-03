GENÇLER BOZOK’TA BULUŞTU

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gençler ile bir araya gelen Karadağ, 81 ilden Yozgat’a gelen gençleri Bozok Üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Üniversite hakkında gençlere bilgiler veren Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesinin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, spor tesisleri ve sosyal donatılarının her geçen gün büyüyen, gelişimini sürdüren bir üniversite olduğunu kaydetti. Karadağ, ‘’Üniversiteler bir şehrin lokomotifidir. Yozgat Bozok Üniversitesi de bölgesel kalkınmayı sağlayacak bir dinamiğe sahip. Fiziki ve genel alt yapı açısından oldukça iyi durumda. Üniversite yönetimi olarak Üniversitemiz ile ilgili hayalimiz, bölgesel kalkınmayı sağlayacak ve ülkesine bu anlamda katkı sağlayacak bir marka üniversite haline getirmek” dedi.

81 ilden gelen gençlerin Yozgat Bozok Üniversitesini yakinen görme, tanıma fırsatı bulduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Bu bizim açımızdan önemli. Bozok Üniversitesinin potansiyelini, imkanlarını fırsatlarını gören gençlerimiz kentlerine döndüklerinde arkadaşlarına Bozok Üniversitesinin okunması gereken güzide eğitim yuvası olduğunu mutlaka söyleyeceklerdir. Dolayısıyla bu projeyi önemsiyor ve Yozgat Belediyesine teşekkür ediyorum. 81 ilden gençlerimiz Yozgat’ın tarihi turistik ve doğal güzelliklerini görmesi bu coğrafyayı insanlarını, kültürünü tanıması önemli. 81 ilin bir bölünmez bütün olduğunu düşündüğümüzde 81 ilde artık Yozgat’ı temsil eden gönül elçilerimiz var. Bizim için asıl olan birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimiz olan siz gençleri millet şuuru içerisinde geleceğe hazırlamak olmalı’’ diye konuştu.

