Gençler bağımlılığı konuştu

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, eğitim programının, 17-30 yaş arasındaki gençlerin bağımlılık konusunda bilinç kazanması, farkındalık oluşturularak, toplum içinde rol model oluşturmaları, modern bağımlılık riskleri konusunda bilgi edinmeleri hedeflediğini söyledi. Uğuz, ‘’Eğitim çalışmasında, ‘bağımlılık, bağımlılık türleri, bağımlılık tanı kriterleri, bağımlılıkta tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri’ üzerinde duruldu. Eğitime ağırlıklı olarak ruh sağlığı uzmanı psikolog ve psikolojik danışmanların katılımının yanı sıra farklı meslek grubundan uzmanlar ve üniversite öğrencileri de katıldı’’ dedi. Başkan Uğuz, eğitim programı ile birlikte SORGED aracılığı ile bağımlılıkla ilgili kurumsal müdahale fikirleri çalışması üzerine interaktif yöntemler kullanılarak gerçekleştiğinin altını çizdi. Uğuz, ‘’Eğitim programında katılımcıların tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı. Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık kazanan gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazandılar’’ diye konuştu.