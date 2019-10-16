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GENÇLER AVRUPALI OLDU

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, kuruluş çalışmalarının ardından hayata geçirdikleri projelerle bugüne kadar 216 gencin ücretsiz yurt dışına çıkışlarını sağladıklarını söyledi.

GENÇLER AVRUPALI OLDU

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, kuruluş çalışmalarının ardından hayata geçirdikleri projelerle bugüne kadar 216 gencin ücretsiz yurt dışına çıkışlarını sağladıklarını söyledi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
GENÇLER AVRUPALI OLDU

Başkan Uğuz, gençlere ulusal, uluslararasında toplum ve gençlerin sorunları üzerine eğitimler, kurslar, etkinlikler, projeler düzenlediklerini hatırlattı. Uğuz, ‘’2015-2019 yılları arasında 216 genci ücretsiz yurt dışına göndererek, gençlerin farklı konularda eğitim almaları sağlandı. SORGED daha çok gence ulusal ve uluslar arası alanda fırsatlar sunmaya devam edecektir. Son zamanlarda başta Ülkemiz ve Avrupa Birliğinin olmak üzere dünya -gündeminin en önemli başlıklarının başında göçmen krizi gelmektedir. Özellikle Suriye’deki iç savaşın sınır tanımaz bir hal alarak buradaki insanların Avrupa’nın kapılarına dayanmaları ve her geçen gün yeni bir insanlık dramına sahne olması krizin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermektedir’’ dedi. Başkan Uğuz, Fransa genelinde mülteciler ve ev sahibi toplum arasında bağlantı kurmayı amaçlayan, kentin toplum hayatına katılma fırsatı veren yerel bir sosyal hareket delegasyonu olan SINGA Lyon ile birlikte girişimcilik konusunda eğitim verilen proje içerisinde de yer aldıklarını kaydetti. Uğuz, ‘’Mültecilerin girişimcilikle dahil edilmesi konulu eğitim kursu 4-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Türkiye, Fransa, İtalya, Yunanistan, İsveç, İspanya ve Macaristan'dan katılan 21 katılımcı ile Fransa'nın Lyon şehrinde gerçekleştirildi’’ diye konuştu. 

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