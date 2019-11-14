GENÇLER AVRUPA’DA BULUŞTU

Etkinliğe, Türkiye, İspanya, Makedonya, Yunanistan ve Polonya'dan toplamda 25 genç katılım sağladı. Proje ile farklı fiziksel uygulamaları uygulayarak sağlıklı yaşam tarzının önemini teşvik etme, gençlik örgütlerinin kapasitelerinin ve gençlik liderlerinin gençleri harekete geçirmeyi amaçlandı. Faydalı spor etkinlikleri sunma, ülkelerin geleneksel olan ve bir grup olarak birlikte yapılan spor, oyun ve açık hava etkinlikleri yapma, katılımcılar, aktif Avrupa vatandaşlığı konularını ele alma, mücadele etme fırsatına sahip olacak ayrımcılık, kültürel çeşitlilik ve Avrupa işbirliği konularında gençleri bilgilendirildi. Proje kapsamında sağlıklı yaşam tarzı, kültürel çeşitlilik, spor, oyunlar ve açık hava etkinlikleri yapıldı.