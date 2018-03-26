Gençler atalarını unutmadı

Yaşlıların yanında olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek, yüzlerindeki gülümsemeye vesile olmak ve hayır dualarını almak amacıyla Gençlik Merkezi Okul Temsilcileri, Gönüllü Gençler ile birlikte Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Ziyarette, gençler, yaşlılarla sohbet edip, tecrübelerini ve hayat hikayelerini dinledi.

Gençlerin okudukları şiirler ile duygulanan yaşlılar, müzik dinletisi ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi.