Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116603
ALTIN
171.968
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6137
EURO
4.9052

Gençler atalarını unutmadı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, yaşlılarla buluştu.

Gençler atalarını unutmadı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, yaşlılarla buluştu.

26 Mart 2018 Pazartesi 07:00
6 Okunma
Gençler atalarını unutmadı

Yaşlıların yanında olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek, yüzlerindeki gülümsemeye vesile olmak ve hayır dualarını almak amacıyla Gençlik Merkezi Okul Temsilcileri, Gönüllü Gençler ile birlikte Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Ziyarette, gençler, yaşlılarla sohbet edip, tecrübelerini ve hayat hikayelerini dinledi.
Gençlerin okudukları şiirler ile duygulanan yaşlılar, müzik dinletisi ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HAVADAN iNCELEME
HAVADAN iNCELEME
Gönül dünyasında Yazıcıoğlu
Gönül dünyasında Yazıcıoğlu
Dünden geriye kalan hoş bir seda
Dünden geriye kalan hoş bir seda
38 gün Önce!..
38 gün Önce!..
Yazıcıoğlu dualarla anıldı
Yazıcıoğlu dualarla anıldı
Engel Sizsiniz beğenildi
Engel Sizsiniz beğenildi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim